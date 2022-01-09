В Салехарде на маршрут №5 добавили два автобуса

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается работа по оптимизации движения городского пассажирского транспорта. Информацию об этом сообщили в гместной администрации.

Так, с 10 января по маршруту №5 добавится два автобуса, что позволит сократить интервал движения и время ожидания. Ранее по данному направлению ходили четыре рейсовых автобуса, а теперь их станет шесть.

Напоминаем, что маршрут проходит от Удачи до СНТ «Север» через центр города, мимо социально значимых объектов, и заезжает в аэропорт.

Ознакомиться с обновленным расписанием автобусов можно на официальном сайте городского АТП.