Глава Салехарда лично проконтролирует уборку снега возле школ и детских садов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский решил лично проконтролировать, как идет подготовка образовательных учреждений к предстоящей учебе. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

- Посмотрели с коллегами, как ведется уборка подъездных путей и территорий. Ввиду сильных снегопадов и метелей, которые буквально обрушились на наш город в последние дни, работы предстоит много, - написал градоначальник.

К концу сегодняшнего дня, 9 января, все образовательные учреждения обязаны быть готовы к встрече с детьми. Всего в уборке задействовано порядка 15 единиц техники и 30 человек.