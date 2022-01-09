Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 января 2022 года: скончались 2 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на двух человек. Всего с начала пандемии скончались 967 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 44 новых случая заболевания. На данный момент 189 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 28 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 16 246 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 980 (12,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 20 751 человек, с начала пандемии - 9 686 912. За сутки зафиксировано 763 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человека.