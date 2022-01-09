Житель Ноябрьска разыскивает свидетелей ДТП с участием 5-летнего ребенка Фото: Ольга Крыльцова

Житель Ноябрьска разыскивает свидетелей ДТП с участием 5-летнего ребенка. Сообщение об этом появилось в городском паблике 8 января

- Сегодня, около 17:00, сбили ребенка на пешеходном переходе возле кольца на ул. Холмогорская. Водитель покинул место происшествия. Если вдруг у кого есть запись с регистратора или кто-то запомнил хотя бы марку автомобиля, напишите в личные сообщения, - рассказал мужчина.

Позже стало известно, что малыш переходил дорогу с бабушкой на освещенном пешеходном переходе. Именно в это время нерадивый водитель нажал на газ и проехал прямо перед пешеходами, задев ногу ребенку, от чего он упал.

Согласно сводке, данной областной Госавтоинспекцией, за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. Информации о пострадавших на дорогах не поступало.