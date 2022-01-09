В Пуровском районе охранник предприятия погиб во время пожара Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе произошел жуткий пожар, в котором погиб человек. Возгораниеначалось 8 января в 05:10 утра на территории базы ООО «Гидромеханические работы», расположенной в 15 километрах от п. Сывдарма. Огонь охватил балок, в котором находился работник предприятия - охранник. Труп мужчины обнаружили пожарные, которые приехали на вызов.

Случившимся уже заинтересовалась районная прокуратура. В ведомстве организовали проверку, которая покажет, насколько хорошо организация соблюдала требования пожарной безопасности.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению обществом и должностными лицами требований пожарной безопасности и охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в региональной прокуратуре.