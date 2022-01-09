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Недвижимость9 января 2022 8:03

В Надыме завершается строительство приходского дома на территории Свято-Никольского храма

Рабочие занимаются отделкой помещений
Марина Прохорова
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Фото: администрация Надыма и Надымского района

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В Надыме завершается строительство приходского дома, расположенного на территории Свято-Никольского храма. Как рассказали в районной администрации, в здании не будут совершаться богослужения - здесь расположатся воскресная школа, помещения для приходских нужд и библиотека.

На строящемся объекте уже побывал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. Он встретился с настоятелем храма иереем Михаилом Флягиным, осмотрел здание и поинтересовался, нужна ли еще какая-то помощь.

На сегодняшний день в приходском доме все строительные работы уверенно вышли на финишную прямую. Подведены коммуникации и завершается отделка помещений.