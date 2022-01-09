В Новом Уренгое горело студенческое общежитие

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувшей ночью в Новом Уренгое загорелось студенческое общежитие, расположенное в одноименном районе.

- Сообщение о возгорании потупило 9 января в 00:15. Спасатели прибыли на место через пять минут и сразу же приступили к эвакуации людей - 76 взрослых и 64 несовершеннолетних. Пожар начался в одной из комнат на первом этаже, полностью справиться с огнем удалось в 00:53, - рассказали в МЧС России по ЯНАО.

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Огонь только повредил два квадратных метра комнаты.

В тушении участвовали 9 единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Выяснить причину пожара предстоит дознавателям МЧС.