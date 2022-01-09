Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 2:54

Погода на Ямале на 9 января: местами пройдет снег

Ветер умеренный
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на Ямале на 9 января

Погода на Ямале на 9 января

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 9 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -26, ночью -22. Ветер 4-5 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -24, ночью -26. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: облачно, утром - снег. Днем -21, ночью -24. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -23, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: переменная облачность и снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 6-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -23, ночью -20. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -22, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.