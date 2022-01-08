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Происшествия8 января 2022 12:20

В Ноябрьске при столкновении двух леговушек пострадали трое подростков

Им оказали медицинскую помощь
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске произошл серьезная авария, в которой пострадали трое подростков. Как сообщает «Ямал-Медиа», 7 января по ул. Багаульная столкнулись «ВАЗ 2112» и «Лада Приора».

По предварительной информации, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся со второй машиной. В результате аварии трое подростков-пассажиров «ВАЗ 2112» получили ушибы. Им оказали медицинскую помощь.

По данным Госавтоинспекции, жертв удалось избежать благодаря тому, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.