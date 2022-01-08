Надымчанка, оскорбившая полицейского, отделалась исправительными работами Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили 33-летнюю местную жительницу, оскорбившую полицейского. Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел ночью 25 июля 2021 года.

- В ходе патрулирования инспекторы ДПС заметили двух местных жительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранители потребовали от женщин прекратить противоправные действия, одна из них начала оскорблять полицейских, вести себя агрессивно и вызывающе, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

В связи с этим на женщину завели уголовное дело по ст. 319 «Оскорбление представителя власти». А 1 октября 2021 года суд приговорил надымчанку к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.