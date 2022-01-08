Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 января 2022 года: скончались 2 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на двух человек. Всего с начала пандемии скончались 965 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 44 новых случая заболевания. На данный момент 189 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.