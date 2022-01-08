Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 января 2022 года: заразились 44 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 44 человека. С начала периода количество заболевших достигло 62 333.

Из общего числа болеющих 189 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 965 человек.

Кроме того, за сутки выявлен один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 439. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 43 заражения COVID-19, за весь период - 53 894.

Выздоровел за последние сутки 61 человек, с начала пандемии - 57 913.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.