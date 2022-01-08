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Общество8 января 2022 6:17

Ноябрьский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада

Задержан как минимум один рейс
Марина Прохорова
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Фото: авиакомпания "Ямал"

Фото: авиакомпания "Ямал"

Ноябрьский аэропорт временно закрыли из-за сильных осадков и необходимости расчистки аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры

- 8 января 2022 года в связи с усилением снегопада аэропорт в Ноябрьске закрыли с 8:00 до 11:00 часов для приема и выпуска воздушных судов. На запасной аэродром в Сургут направлен самолет авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Новосибирск - Ноябрьск. Также задержан вылет рейса сообщением Ноябрьск-Новосибирск. - уточнили в ведомстве.

Оказание пассажирам необходимых услуг находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры.