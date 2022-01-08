На Ямале осудят мастера коммерческой организации, по вине которого утонул вахтовик Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудят мастера коммерческой организации, по вине которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 8 сентября 2021 года группа рабочих занималась строительством северного ледозащитного сооружения причала Салмановского месторождения на берегу Обской губы. В результате нарушения правил безопасности 55-летний монтажник упал в воду и утонул.

- Мастер допустил сотрудников к работе в условиях сильного ветра, не убедившись в наличии защитного ограждения. В результате преступной небрежности обвиняемого, один из мужчин оступился и упал в воду. Его коллеги сражу же бросили ему веревку, за которую потерпевшему удалось ухватиться. Однако во время подъема мужчину ударило волной, от чего он снова упал в воду. В результате поисков тело погибшего 55-летнего монтажника было извлечено из воды без признаков жизни, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.