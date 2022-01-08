Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 5:36

В Тазовском районе иномарка вылетела с дороги и застряла в куче снега

Есть пострадавший
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 7 января в с. Газ-Сале Тазовского района.

- Около 15:00 водитель автомобиля «Хендай», ехавшая около доме №5 по ул. Подшибякина, не справилась с управлением и съехала с дороги, врезавшись в снежный вал. В результате ДТП пострадал пассажир иномарки, - сообщили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 аварий, а с начала года 87, в которых три человека получили травмы.