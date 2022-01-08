В Салехарде собрали деньги на реабилитацию двух девочек

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде подвели итоги благотворительной акции «Светлый ангел». Как рассказал глава города Алексей Титовский, полученные средства передали мамам 10-летней Евы и 12-летней Жанны. Теперь девочки смогут пройти необходимую реабилитацию.

- Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к доброму делу. За организацию акции - Салехардскую епархию, фонд «ЯМИНЕ» и Воскресную школу. За годы существования «Светлого ангела» помощь получили уже более 20 ребятишек, - сообщил градоначальник.

Напоминаем, что акция прошла в Салехарде уже в одиннадцатый раз. В ее рамках горожане покупают новогодние игрушки и украшения, сделаны воспитанниками Воскресной школы. А все вырученные деньги передаются в фонд «ЯМИНЕ» на реабилитацию и лечение детей.