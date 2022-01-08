Погода на Ямале на 8 января: ненадолго выглянет солнце

Погода на Ямале на 8 января. Фото: Вера Зенина

В субботу, 8 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -29, ночью -28. Ветер 4-7 м/с.

Надым: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -27, ночью -24. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -18. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -23, ночью -22. Ветер 1-6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -20. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -17. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -30, ночью -28. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: