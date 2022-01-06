Более пятисот ребятишек из Ямала проводят новогодние каникулы в детских лагерях Тюменской области. Фото - yanao.ru.

530 ребятишек из Ямала проводят новогодние каникулы в детских лагерях Тюменской области. 56% путевок получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ.

– В 2022 году за счёт окружного бюджета планируется отправить на отдых в детские лагеря Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской отрасти 7 777 юных ямальцев. Это на 7,5% больше, чем в 2021 году - 543 путёвки. В самый востребованный летний сезон 6292 детей отправятся в лагеря, из них 5742 на море, – сообщает Правительство округа.

Все дети направляются на отдых по путёвкам за счёт средств бюджета автономного округа. Дорога до места отдыха и обратно оплачивается за счёт средств родителей и законных представителей детей. Также по инициативе губернатора со следующего года ребята на отдых в летние лагеря поедут на самолете, без пересадок. Авиакомпания "Ямал" уже прорабатывает этот вопрос.