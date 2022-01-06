На Ямале увеличили количество рейсов для льготного перелета. Фото - yanao.ru.

На Ямале увеличили количество рейсов для льготного перелета. Теперь сеть маршрутов насчитывает 39 направлений: в нее вошли Салехард-Краснодар, Новый Уренгой-Минеральные Воды, Салехард-Минеральные Воды, Новый Уренгой-Анапа.

– Льготным перелетом могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, которые проходят обучение в очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях страны. Льгота распространяется на прямые рейсы, выполняемые авиакомпанией «Ямал» и воспользоваться ей можно один раз в год, слетав «туда-обратно», – сообщает Правительство округа.

В прошлом году порядка 17 000 ямальских детей воспользовались льготой. С начала действия программы - более 30 000.

Узнать информацию о рейсах, а также приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте авиаперевозчика АТК "Ямал". Консультацию можно получить по номеру call-центра 8-800-234-44-02.