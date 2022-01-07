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Общество7 января 2022 3:02

Погода на 7 января 2022 года на Ямале: днем ожидается метель

Переменная облачность
Сергей Швецов
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На Ямале днем ожидается метель.

На Ямале днем ожидается метель.

Фото: Вадим Бегун

На Ямале переменная облачность, местами небольшой снег, днем метель. Ветер ЮЗ – ЮВ Ветер южный 6-11 м/с. Температура -32,-37 °С, днем -22,-27 °С.

7 января отмечается Рождество - один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом.

Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе - на урожай грибов, ягод и гороха.