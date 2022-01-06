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Здоровье6 января 2022 9:07

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 января 2022 года: умерло еще 2 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 6 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом на Ямале 6 января 2022 года увеличилось на 2.

Число умерших коронавирусом на Ямале 6 января 2022 года увеличилось на 2.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом на Ямале 6 января 2022 года увеличилось на 2. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 961 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 802 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 949 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.