Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Рождеством. Фото - yanao.ru.

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Рождеством. Губернатор обратился к жителям округа накануне православного праздника.

– В этот день мы славим вечные ценности, объединяющие нас. Уверен, стойкость, высокие духовно-нравственные идеалы северян позволят нам и впредь жить в уважении, любви и поддержке друг друга, вдохновят делать добрые дела, заботиться о близких, – сказал Артюхов.

Он отметил, что рождественские дни принято посвящать родным и близким: «Пусть этот светлый праздник вселяет в ваши сердца надежду и уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаю любви, крепкого здоровья, благополучия, сил для благих свершений!»