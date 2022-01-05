Ямальские школьники отправились на зимнюю олимпиадную школу МФТИ. Фото - yanao.ru.

27 ямальских школьников проведут новогодние каникулы в Москве. Для учеников 8-11 классов началась очная смена зимней олимпиадной школы Московского физико-математического института.

Образовательная программа продлится до 15 января. В течение десяти дней ребята получат новые знания по физике, математике, информатике и химии с лучшими преподавателями страны. Чтобы получить уникальную возможность обучения в одном из сильнейших вузов страны, школьники прошли онлайн-тестирование по выбранному предмету и конкурсный отбор среди претендентов из разных регионов России.

– Зимняя олимпиадная школа МФТИ - это больше, чем просто школа или лагерь. Ямальские ученики познакомятся с одним из ведущих технических вузов страны, занимающего третью строчку в рейтинге университетов России, найдут друзей из других регионов и даже стран. И, конечно, их ждет множество интересных олимпиадных задач, - сообщил и.о. центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО Дмитрий Молоков.

Проживание и образовательная программа для ребят абсолютно бесплатны. Участие в зимней олимпиадной школе МФТИ финансируется из бюджета автономного округа. Родители оплачивают только проезд ребят до места.