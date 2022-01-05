В Новом Уренгое мошенники выманили у 23-летнего мужчины более 2 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

28 декабря 2021 года в дежурную часть ОМВД России по г. Новый Уренгой обратился гражданин 1998 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестные, злоупотребив его доверием, завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме более 2 млн 380 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявителю на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником прокуратуры. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению потребительского кредита мужчина убедил его оформить в банке кредит в размере 1 млн 500 тыс. рублей, снять деньги перевести их на указанный мошенником счет.

– Кроме этого, мужчина также перевел находящие у него на счете денежные средства в сумме более 880 тыс. рублей. После совершения указанных действий злоумышленник перестал выходить с ним на связь, – рассказали в ведомстве.

По данному факту следственным возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.