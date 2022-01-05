Глава Ноябрьска поздравил с 95-летним юбилеем ветерана ВОВ Александру Бибик. Фото Алексей Романов в ВК.

Глава Ноябрьска Алексей Романов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана ВОВ, труженика тыла Александру Бибик. По поручению президента страны Владимира Путина и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова ей вручили памятный адрес.

– Когда началась война, Александре Андреевне было 14 лет. Она трудилась учеником-телеграфистом на станции Большой Невер Читинской области. После Великой Отечественной вышла замуж, родила двух сыновей. В 1987 году Александра Андреевна переехала в Ноябрьск, – рассказал Романов на своей страничке в ВК.

У женщины четверо внуков и столько же правнуков. Она активная и энергичная, выступала в хоре ветеранов. Глава города пожелал ветерану ВОВ счастья и здоровья, мира и добра, душевного тепла и заботы родных и близких людей.