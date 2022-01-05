Губернатор Ямала сходил в кино с юными шахматистами. Фото из ВК Д. Артюхова.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сходил в кино с воспитанниками Полярной шахматной школы на просмотр фильма «Чемпион мира». Об этом он сообщил на своей страничке в ВК.

– Отличный фильм о легендарном гроссмейстере Анатолии Карпове, чьё имя носит наша шахматная школа. На Ямале шахматы пользуются большой популярностью. Наши ребята уже добились больших успехов – имя чемпионки Александры Горячкиной известно всему миру, – сообщил Артюхов.

По его информации, в 2021 году шахматная школа отметила 20-летие.

– Решили, что в этом году обязательно позовём Анатолия Карпова в гости. Сделаем большой открытый урок для ребят со всего округа. Встречи с такими людьми – мощный стимул для них двигаться вперёд и показывать отличные результаты, – отметил глава округа.