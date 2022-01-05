Погода на 5 января 2022 года на Ямале: местами умеренный снег

На Ямале местами умеренный снег. Фото: Вадим Бегун

Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, по восточным районам порывы до 15 м/с. Температура ночью -26,-31°С, днем – 23,-28.

5 января почитается память мучеников Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.

Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: "Пришёл Федул, ветер подул" - это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября - 6 января).