Жительница Ноябрьска зарезала сына в новогоднюю ночь Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве родного сына. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 31 декабря 2021 года в ночное время.

- Установлено, что между 59-летней матерью и ее неоднократно судимым 35-летним сыном возник конфликт. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла потерпевшему удар в область груди. Мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения, - добавили в ведомстве.

В ходе следствия удалось установить, что погибший недавно освободился из мест лишения свободы, он находился на иждивении матери и злоупотреблял спиртным.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.