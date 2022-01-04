Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 января 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 958 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания. На данный момент 205 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 32 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии - 9 575 147. Также за сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.