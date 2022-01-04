Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 января 2022 года: заразились 13 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заболевших достигло 62 191.

Из общего числа болеющих 205 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 32 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 958 человек.

Также отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 433. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 13 заражение COVID-19, за весь период - 53 758.

Выздоровели за последние сутки 105 человек, с начала пандемии - 57 663.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии - 9 575 147. Также за сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.