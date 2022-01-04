Фото: Правительство ЯНАО

Из-за непогоды на Ямале закрыли сразу два зимника: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что сейчас в округе бушует метель и дует шквалистый ветер со скоростью 8-10 м/с.

Узнать актуальную информация о работе региональных зимников можно и автомобильных дорог можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.