В Салехарде автобус врезался в ограждение: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 3 января в районе ул. Б. Кнунянца в Салехарде.

- Около 15:00 водитель автобуса «МАЗ» не учел дорожные и метеорологические условия, в следствии чего не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, он получил травмы, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 аварий, а с начала года - 30, в которых пострадали два человека.