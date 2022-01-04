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Общество4 января 2022 1:54

Погода на Ямале на 4 января: к вечеру похолодает

Снег весь день
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 4 января

Погода на Ямале на 4 января

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -23, ночью -24. Ветер 9-13 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -20. Ветер 7-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -16. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -14. Ветер 10-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -16. Ветер 9-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -17. Ветер 7-14 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -21, ночью -24. Ветер 7-14 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -16. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.