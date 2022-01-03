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Общество3 января 2022 1:51

Погода на Ямале на 3 января 2022 года: ожидается похолодание

Мария Толстихина
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Погода на Ямале на 3 января 2022 года: ожидается похолодание

Погода на Ямале на 3 января 2022 года: ожидается похолодание

Фото: Архив "КП"

В понедельник, 3 января, на Ямале ожидается похолодание. На юге и востоке округа столбик термометра опустится до -28-37 градусов, на западе региона – до -33 градусов. На большей территории ЯНАО пройдут снегопады. Ветер усилится местами.

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого «приспособления».