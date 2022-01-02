Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 января 2022 года: заразились 79 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 2 января 2022 года. На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 79 человек. С начала периода количество заболевших достигло 62 156.

Из общего числа болеющих 221 житель госпитализирован с пневмонией и коронавирусом, 33 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ. Общее число погибших составляет 955 человек.

Также за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 430. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 77 заражений COVID-19, за весь период - 53 726.

Выздоровели с начала пандемии - 57 446.