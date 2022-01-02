В Салехарде работают торговые домики с горячими напитками Фото: Администрация Салехарда

С 3 по 9 января 2022 года на улице Ленина в Салехарде будут работать торговые домики. Они открыты с 14:00 до 18:00. А после праздничных дней торговля будет проходить по выходным дням до конца января.

В этих домиках можно купить сувениры, подарки к праздникам, горячий глинтвейн, чай, кофе, выпечку, хлеб на закваске, тёплые бурки и ещё много-много интересного.

Мы писали об этом ранее, торговые домики находятся на пешеходной зоне улицы Ленина.