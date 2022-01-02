Погода на Ямале на 2 января 2022 года: сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 января 2022 года, по прогнозам метеорологов в ЯНАО будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -20, -25 °С, при прояснении -28,- 33 °С, по северо-востоку до -38 °С, днем -17, -22 °С, местами -24, -29 °С.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.