Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 января 2022 года: заразились 78 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 января 2022 года. На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 78 человек. С начала периода количество заболевших достигло 62 077.

Из общего числа болеющих 220 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 35 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ. Общее число погибших составляет 955 человек.

Также за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 428. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 75 заражений COVID-19, за весь период - 53 649.

Выздоровели с начала пандемии - 57 292.