Погода на Ямале на 1 января 2022 года: первый день нового года будет морозным Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам метеорологов в ЯНАО первый день нового года будет морозным. По всей территории переменная облачность, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах морозный туман и изморозь. Температура ночью -29, -34 °С, при прояснении -39, -44 °С, днем -19, -24 °С, местами до -29, -34 °С, по северо-востоку до - 40 °С.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев - защитников Отечества. А ещё по приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.