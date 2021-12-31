Погода на Ямале 31 декабря 2021 года: предновогодний день обещает быть морозным

Погода на Ямале 31 декабря Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 31 декабря переменная облачность, местами небольшой снег, морозный туман, изморозь. Ветер ЮВ с переходом на СВ 3-8 м/с. Температура ночью -37…-420С, при прояснении -480С, по крайнему югу -30…-350С, днем -25…-300С, местами до -35…-400С.

Двенадцатой ночью заканчивается Йоль. Двенадцатая ночь — это ночь рождения нового года, нового жизненного цикла.

В двенадцатую ночь врата миров открыты, и все их жители собираются в месте празднования Йоля, чтобы веселым пиром приветствовать новую жизнь. Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения.