Погода на Ямале на 30 декабря 2021 года: в округ заглянет изморозь

Рассказываем, какая погода ожидает ямальцев за день до Нового года Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, 30 декабря в регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, морозный туман и даже изморозь. Ветер Южный, местами Южно-Восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью достигнет отметки -37…-420С, при натекании облачности -27, -320С. Днем -35…-400С, местами до -300С.

По народному календарю 30 декабря отмечается Данилов День. В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.