В ЯНАО продолжается акция «Новый год в каждый дом» Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

В ЯНАО продолжается акция «Новый год в каждый дом». Для участия в ней объединились специалисты двух окружных департаментов: здравоохранения и агропромышленного комплекса. Они закупили новогодние подарки для детей, находящихся в больницах Салехарда.

- Обладателями наборов сладостей и конструкторов стали маленькие пациенты соматического отделения окружной больницы и детского отделения противотуберкулезного диспансера - рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Акция милосердия «Новый год в каждый дом» прошла в рамках проекта «МыВместе». Благодаря волонтерам-медикам 33 ребенка встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Медиков также не оставили без внимания, для них и детей организовали чаепитие с пирогами. Это стало хорошим поводом в очередной раз поблагодарить медиков в рамках акции «Спасибо врачам!».