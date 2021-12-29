Житель Лабытнанги ответит по закону за уклонение от призыва

В Лабытнанги задержан молодой человек, подозреваемый в уклонении от призыва на военную службу Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги задержан молодой человек, подозреваемый в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщили в следственном отделе по Лабытнанги СУ СК РФ по ЯНАО.

По информации ведомства, 25-летний житель Лабытнанги, состоящий на учете в военном комиссариате, получил повестку в комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но в призывной пункт он так и не явился, причем никаких уважительных причин у него для этого не было. Подозреваемый не представил никаких оправдательных документов своей неявки, тем самым, уклонился от призыва на военную службу.

- Против местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.