Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 декабря 2021 года: умер один человек Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 954 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 88 новых случаев заболевания. На данный момент 265 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 38 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ.

Мы писали ранее о том, что на Ямале режим повышенной готовности продлили до 31 марта 2022 года. Все принятые ранее ограничения продолжают действовать.