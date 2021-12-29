Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 декабря 2021 года: заразились 88 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 88 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 831.

Из общего числа болеющих 265 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 38 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 1 летальный исход. В итоге общее число погибших составляет 954 человека.

Также за сутки выявлено два новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 418. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 86 заражений COVID-19, за весь период - 53 413.

Выздоровели за последние сутки 201 человек, с начала пандемии - 56 704.