Ямальские медики спасли мальчика с 60% поражением легких Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Накануне новогодних праздников действительно сбываются самые заветные мечты и случаются чудеса. Так, на Ямале девятилетний Саша Бею написал письмо Деду Морозу после того, как его перевели из реанимации в детское отделение. Больше недели лабытнангские медики боролись за жизнь мальчика.

У него было серьезное поражение легких. Пневмония поразила более 60% легочной ткани. Написать письмо Деду Морозу предложила главный врач лабытнангской больницы Ирина Жежель, когда Саша ещё находился в реанимации, но уже шёл на поправку.

В день проведения контрольного КТ-исследования медики устроили для мальчика сюрприз – Дед Мороз вручил ему подарки, о которых он писал в письме. А для мамы мальчика лучшим новогодним подарком стали результаты КТ – лёгкие мальчика полностью восстановились.