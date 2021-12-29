Большие и маленькие ямальцы блеснули талантами

Фото АО «Салехардэнерго»

Вот уже десять лет в столице Ямала воплощают в жизнь замечательный творческий проект. Компания «Салехардэнерго» организует фотоконкурс, участниками которого становятся сотрудники коммунального предприятия. При этом, как отмечают эксперты, с каждым разом уровень работ растет. Учитывая это, а также число номинаций и участников, легко понять, как сложно приходится жюри.

В этом году салехардские энергетики создали более восьми сотен фотографий, при этом каждый мог выбрать категорию по душе: «Пейзаж», «Макро», «Черно-белое», «Образ твой», «Рабочие будни», «Флора» и так далее. Лидером состязания в итоге признали Александра Шипова. Удивительно, но этот завидный титул северянин получал на всех конкурсах, так что обошлось без неожиданностей. Второе место заняла Лариса Ермакова, третье досталось Анне Лимоновой.

Лучших фотографов «Салехардэнерго» наградили в ходе праздника, посвященного Дню энергетика. Замечательное мероприятие состоялось 19 декабря в городском Центе культуры и спорта «Геолог». Заслуженные подарки получили также ребятишки, присоединившиеся к конкурсу рисунков «Энергией заряжаем мир!» и создавшие наиболее яркие работы на тему энергетики. Как подсчитали на предприятии, талантливые дети сотрудников представили более сорока художественных работ.

Особым сюрпризом от организаторов стала лотерея для тех, кто тщательно следит за здоровьем. Бытовую технику и полезные гаджеты разыграли среди сотрудников, поставивших прививки от коронавируса. Кульминацией праздника были прекрасные выступления артистов «Геолога». Стоит отметить, что в ходе своих профессиональных торжеств ямальские коммунальщики не забывают дарить счастье другим. На предприятии существует чудесная новогодняя традиция: энергетики радуют подарками воспитанников социально-реабилитационного центра «Доверие». Так произошло и на этот раз.