Детей, которые лежат в Ноябрьской больнице поздравили с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ"

Детей, которые лежат в Ноябрьской больнице пришли поздравить с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Маленькие пациенты вынуждены проходить лечение даже во время праздничных дней и к сожалению, многим придётся встречать Новый год в больничных стенах, но они не должны оставаться без праздника.

Поэтому к ним в гости пришел добрый волшебник и 27 ребят получили сладкие подарки, послушав поздравления от главного дедушки страны. Детишки порадовали Деда Мороза и Снегурочку песнями и стихами и благодаря этому у них появились улыбки на лицах.

В роли Деда Мороза выступил заместитель главного врача Алексей Валерьевич Василенков, а снегурочкой была главная медсестра больницы Олеся Юрьевна Руклинская.