В Новоуренгойской больнице появилось новое оборудование для операционного отделения Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской больнице появилось новое оборудование для операционного отделения. Низкотемпературные плазменные стерилизаторы для обработки хирургического инструментария установлены в оперблоке. Новшество позволяет эффективно стерилизовать инструменты, чувствительные к термической и влажной обработке. А из-за активных развитий медицинских технологий их количество только увеличивается.

- Процесс обеззараживания термолабильных инструментов занимает от 28 до 55 минут. Процесс плазменной стерилизации происходит в сухой атмосфере при низкой температуре. Новое оборудование является современной альтернативой токсичным газовым стерилизаторам - сообщили в Новоуренгойской центральной городской больнице.

Один аппарат уже работает в экстренной операционной, второй установлен в плановой. Сейчас персонал отделения проходит обучение от инженера предприятия-поставщика.