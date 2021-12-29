Еще две приуральские семьи получили чумовые капиталы Фото: страница Главы Приуральского района в соцсети

Ещё две приуральские семьи получили чумовые капиталы. Их вручили семье Кристины и Петра Климовых, семье Василисы Лаптандер и Вадима Тользина. В комплекты чумов входят нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, шесты, доски и нарты.

Напомним, что чумовой капитал выдается при рождении третьего и последующих детей семьям, ведущим традиционный образ жизни. Такое решение было принято главой региона Дмитрием Артюховым. Кстати, при его получении региональный маткапитал на третьего и всех последующих детей тоже сохраняется.

Глава Приуральского района Ямала Иван Сакал поздравил семьи с получением капитала.

- Хорошим подспорьем стал чумовой капитал для наших земляков-кочевников. В Приуральском районе за 2021 год выдано 13 чумовых капиталов. Поздравляю семьи с рождением малышей, желаю семейного благополучия и крепкого здоровья - отметил глава района.